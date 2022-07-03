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Geri dönüşüm deposu yandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Geri dönüşüm deposu yandı

Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Dila Sokak’ta bulunan bir geri dönüş deposunda yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede depodaki plastik atıkları sardı.


Depodan yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Kimsenin bulunmadığı depodaki yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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