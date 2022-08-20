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Geri dönüşüm fabrikasında yangın

Adana'da bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün fabrikayı kaplarken işçiler itfaiye ekipleriyle birlikte yangını söndürmek için seferber oldu.

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Geri dönüşüm fabrikasında yangın

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Atık plastiklerin bulunduğu depodan yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, kısa sürede depoyu saran alevlere müdahale etti. Bu sırada işçilerde itfaiye ekiplerine yardım etti.

Yangın nedeniyle fabrikada büyük maddi hasar meydana gelirken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Yangında kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. İHA

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