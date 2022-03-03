“Gıda enflasyonunda Zimbabve’yi bile geride bıraktık”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, iktidarın ekonomik politikalarını eleştirerek, “Türkiye daha önce yaşamamış olduğu bir dönemi yaşıyor. Türk liramızın dünyada değer kaybetmediği tek bir para birimi kalmadı. Son 20 yılın en yüksek enflasyonu açıklandı. Gıda enflasyonunda Zimbabve’yi bile geride bıraktık.”dedi.

Orhan BOZKURT

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba başkanlığındaki Esnaf Masası'nın doğu illerini ziyaret programı devam ediyor. Esnaf Masası heyeti ilk olarak Bayburt Meydanı’nda basın toplantısı gerçekleştirerek gündemi değerlendirdi.

Ağbaba, Bayburt'ta düzenlenen basın toplantısında şu görüşlere yer verdi:

“TL AFGANİSTAN PARASI KARŞISINDA BİLE DEĞER KAYBETTİ”

“Türkiye daha önce yaşamamış olduğu bir dönemi yaşıyor. Türk liramızın dünyada değer kaybetmediği tek bir para birimi kalmadı. ABD doları, İngiliz sterlini, Euro karşısında değer kaybetti hatta Afganistan para birimi karşısında bile değer kaybetti. Şubat ayında enflasyonumuz TÜİK verilerine göre yüzde 54,44. Son 20 yılın en yüksek enflasyonu. TÜİK'in makyajlı verilerinin dışında ENAG enflasyonu ise yüzde 123,8 olarak açıkladı.”

“İŞÇİ MEMUR VE EMEKLİLERE VERİLEN ZAMLAR YILIN İKİNCİ AYINDA ERİDİ”

“Üretici enflasyonu üç hanelere çıkarak yıllık yüzde 105 arttı. Bunun anlamı önümüzdeki günlerde üretici fiyat endeksindeki artış, tüketici enflasyonuna yansımaya devam edecek. Ayrıca bugün ve dün gelen zamlar ise bu enflasyona dahil değil. Son benzin ve Motorin zamları bu enflasyona dahil değil. Gıda da KDV indirimi olmasına rağmen enflasyonumuz yüzde 54,4 olmuş durumda. Gıda enflasyonunun yıllık artışı yüzde 64,47.Gıda enflasyonundaki artış; memura, memur emeklilerine ve emeklilere verilen zammın tam iki katı. Emeklilere,memurlarımıza ve asgari ücretlilere verilen zamlar, enflasyondaki artış ile yılın ikinci ayında erimiş durumda.”

“GIDA ENFLASYONUNDA ZİMBABVE'Yİ GERİDE BIRAKTIK”

“Gıda enflasyonunda ise yüzde 63 gıda enflasyonuna sahip Zimbabve'yi de geri de bıraktık ve dünya da gıdanın en pahalı olduğu 5. Ülke olduk. Daha önce bizden yüksek enflasyona sahip olan Arjantin'i geride bıraktık ve Türkiye dünyada enflasyonun en yüksek olduğu 8. Ülke konumunda.Yanı başımızda bir savaş var. Benzine ve Motorine yine zam geldi. Artık yakında motorinin 20 TL olacağı günlere alışmak zorundayız. Bu kadar zammın geldiği bir dönem hiç görülmedi. Eskiden araçlara LPG taktırıyorlardı, şimdi LPG'yi tekrar söktürmek için iş yerleri açılmış durumda.”

“GEÇEN YIL 6 LİRA OLAN MAZOT 20 LİRAYA DAYANDI”

“Geçtiğimiz yıl şubat ayının sonunda 6,66 olan mazot bugün 20 liraya dayanmış durumda. Geçtiğimiz yıldan bugüne mazot fiyatları 3 kat artmış durumda. Mazot fiyatının artışı kimi etkileyecek, herkesi etkileyecek. Bakkala gidip aldığımız üründen, bindiğimiz minibüse etkileyecek. Artık taksiler kontak çeviremeyecek durumda.”

“AVRUPA'DA AKARYAKIT FİYATLARININ EN ÇOK ARTTIĞI ÜLKE TÜRKİYE”

“AKP yetkilileri diyor ya tüm dünya da akaryakıt fiyatları artmış durumda. Bu kocaman bir yalan. Avrupa'da akaryakıt fiyatlarının en çok arttığı ülke Türkiye'dir. Yine elektriğe, doğalgaza gelen zamda Avrupa'da birinciyiz. İlk 10 ekonomiye girecektik. İlk 10 büyük ekonomiye giremedik ama sayelerinde elektrik, doğalgaz, akaryakıt zammında birinci olduk. Geçen yıl mazot 20 lira olacak desek inanır mıydınız, inanmazdınız. Ama şimdi mazotun litresi 20 TL ye yaklaşmış durumda.”

“KAMUNUN BORCU 1 YILDA 1 TRİLYON LİRA ARTTI”

“Demokrasinin askıya alındığı, piyasaların sürekli çalkalandığı tabloya bakıldığında, yabancıların Türkiye'ye yatırım yapması da güçleşiyor. Yatırım yapılabilirlik noktasında; Türkiye, Özbekistan, Brezilya, Mısır, Ermenistan hatta Kenya'dan bile daha kötü durumda. Kamunun borcu 2021 Ocak ayında 1,8 trilyon lirayken 2022 Ocak ayında 2.8 trilyon liraya çıktı. Borç 1 yıl da tam %55 artışla 1 trilyon lira artmış durumda.”

“İKTİDARA GELDİĞİMİZ GÜN ÇİFTÇİ BORÇ FAZİLERİNİ SİLECEĞİZ”

“Bu bölge tarımın ve hayvancılığın yoğun olduğu bir bölge. Dün Erzurum'daydık, bugün Bayburt'tayız. Bu iki ilde de yoğun bir şekilde nüfus azalıyor, insanlar dışarıya göç ediyorsa, burada bir problem var demektir. Eğer insanlar ekmeklerini atalarının, babalarının doğduğu bu topraklarda aramıyor İstanbul'da, Ankara'da asgari ücretle çalışarak arıyorsa burada bir problem var demektir. Tekrar bu toprakları üretime açacağız. Buradan söyleyelim millet ittifakı olarak iktidara geldiğimiz gün çiftçinin mazotundan vergiyi kaldıracağız, çiftçimizin ziraat bankasına ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının faizlerini sileceğiz. Biz iktidara geldiğimizde 5'li çetenin veya her gün dolarla ihale alanların değil çiftçilerimizin, esnafımızın borçlarını sileceğiz.”

“EN BÜYÜK TAAHHÜDÜMÜZ TÜRKİYE'YE TEKRAR BARIŞ VE DEMOKRASİYİ GETİRMEK”

“28 Şubat tarihinde 6 siyasi parti genel başkanı ortak bir basın toplantısıyla Türkiye'ye taahhütlerini açıkladı. En büyük taahhüdümüz Türkiye'ye tekrar barışı ve demokrasiyi getirmektir. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile Türkiye'yi tekrar ayağa kaldıracağız. 2018'den beri her yıl yoksullaşıyorsak, işsiz sayımız 10 milyonu geçmişse bunun sebebi tek adam yönetimidir. Başta kim olursa olsun bu sistem ile Türkiye hiçbir yere varamaz. Seçim barajını yüzde 3'e düşüreceğiz. Temel hak ve özgürlükleri koruyacağız. Anayasa Mahkemesi üyelerinin en az 4’te 3’ünün hukukçu olması zorunlu tutulacak. Sayıştay Anayasa’da yüksek mahkeme olarak düzenlenecek.”

“ŞEFFAF BİR İHALE YASASI ÇIKARACAĞIZ”

“Bir israf düzeniyle karşı karşıyayız. Almanya'nın milli geliri bizim milli gelirimizin neredeyse 10 katı. Nüfusumuz birbirine yakın. Almanya'da makam aracı sayısı 9 bin, Türkiye'de makam aracı sayısı 125 bin. Bu saltanata son vereceğiz. İş bulamayan Bayburtlunun hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Kamu ihale yasası 200 kez değişmiş. Türkiye'de fakirin fukaranın hakkını yedirmeyecek, kamunun mallarını birilerine peşkeş çekmeyecek şeffaf bir ihale yasası çıkaracağız.”

“MÜLAKATI KALDIRACAĞIZ, LİYAKATI GETİRECEĞİZ”

“Gençlerimiz KPSS'ye giriyor. Çok yüksek puan almasına rağmen, Ankara'da dayısı olmadığı için atanamıyor.Bu düzene son vereceğiz. Liyakatı getireceğiz, mülakatı kaldıracağız.Fakir gençler arasında parti ayrımı yapmak siyasi ahlaksızlıktır. Siyasi Etik Kanunu hazırlanacak.Kim ki milletvekilliği yaparken zenginleşiyorsa, makamını kullanarak zenginleşiyorsa o hırsızdır.Hangi siyasi görüşten olursa olsun, adaletli bir düzen kuracağız. Esnaf bakanlığı kuracağız. Esnaf borçlarının faizini sileceğiz.BAĞKUR ve sigorta borçlarını yapılandıracağız,sicil affı getireceğiz.Esnafın ekmeğini elinden alan 3 Harfli marketlere bir düzenleme getireceğiz.”

SARIBAL: ZEYTİN YAŞAMDIR,TALAN EDİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Ağbaba'nın konuşmasının ardından CHP Tarım Komisyonu Başkanı, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal yaptığı konuşmada; “Ülkemizde yaşanılan yoksulluğun temel nedeni üretimsizliktir. Bu Göç politikasıdır. Tarlaların el değiştirme politikasıdır. Üreten değil, ithal eden politikadır.1979 yılında çıkan zeytini koruma yasasını 7 defa delmek istediler. 1 Mart tarihinde bir kanunu bir gece operasyonuyla yönetmelikle delmek istediler. ‘Elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kömür sahaları için zeytinlik alanlar kullanılabilir, binalar ve işletme tesisleri bu bölgede kurulabilir' deniliyor.500 yıllık zeytin ağacı bir yerden başka bir yere taşınır mı? Kanunu delerek zeytin alanlarını talan etmek istiyorlar.Buna razı değiliz. Müsaade etmeyeceğiz. Zeytin insanımızın ekmeğidir, barış ağacıdır. Zeytin yaşamdır.” dedi.

İlginizi Çekebilir Türkiye dünya gıda enflasyonu liginde 4. sıraya yükseldi

İlginizi Çekebilir Faik Öztrak: Korkunç bir enflasyon tsunamisi geliyor