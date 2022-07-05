Abone Ol

Gidonu ayaklarıyla kontrol eden motosikletliye para cezası

Adana'nın Seyhan ilçesinde, arkasındaki kasaya sırtını dayayıp, ayakları ile gidonu kontrol eden Kerem C.nin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.  Kimliği motosiklet plakasından tespit edilen Kerem C.'ye 4 bin 458 TL ceza kesildi.

Yayınlanma: 10:46 - 05 Temmuz 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Kentte D-400 yolunda motosikletle giden Kerem C.’nin gidonu ayakları ile kullanıp, trafikte tehlikeye aldırış etmemesi, başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Arkasındaki kasaya sırtını dayayarak ilerleyen Kerem C., bir süre sonra gözden kayboldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, plakasından Kerem C.’yi tespit edip, seyir halindeyken takibe aldı.

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda durdurulan Kerem C.ye ‘ehliyetsiz araç kullanmak’, ‘kask takmamak’, ‘sigortasız araç kullanmak’ ve ‘seyir emniyetini ihlal etmek’ten toplam 4 bin 458 TL ceza uygulandı. Motosiklet ise çekilerek, trafikten menedildi. (DHA)

Canlı yayın yaparken otobüse çarptı İlginizi Çekebilir Canlı yayın yaparken otobüse çarptı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Adana Aksaray canlı canlı yayın cep telefonu Emniyet kaza motosiklet Mustafa Kemal otomobil para trafik