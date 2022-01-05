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Gökçeada ve Bozcaada’ya bazı feribot seferleri iptal 

Çanakkale'nin Gökçeada ile Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

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Gökçeada ve Bozcaada’ya bazı feribot seferleri iptal 

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada’dan saat 17.00 ve Kabatepe’den saat 19.00, Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada’dan saat 14.00 ve 18.00 ile Geyikli’den saat 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi. (DHA)

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