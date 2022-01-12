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Gökçeada’da yaralı vatandaşlar Deniz Kuvvetleri helikopteriyle tahliye edildi

Gökçeada’da düşme sonucu yaralanan bir vatandaş ile felç geçiren bir vatandaşın, Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopter ile Gökçeada’dan alınarak Çanakkale’ye tahliye edildiği belirtildi.

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Gökçeada’da yaralı vatandaşlar Deniz Kuvvetleri helikopteriyle tahliye edildi

Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Gökçeada'da düşme sonucu yaralanan vatandaşımız ile felç geçiren bir vatandaşımız, Deniz Kuvvetlerimize ait helikopter ile Gökçeada'dan alınarak Çanakkale'ye tahliye edildi. Her iki vatandaşımıza da acil şifalar diliyoruz” denildi.

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