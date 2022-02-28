Güney Koreli turiste sözlü tacizde bulunan 1 kişi yakalandı

Gaziantep'te, Güney Koreli turiste yönelik sözlü tacizde bulunan Suriyelilerden biri güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

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Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tepkiye yol açan olayda görüntülere yansıyan kişilerin kimliklerinin tespit edildiğini belirtti.

Gül, “Gaziantep’te Güney Koreli turistleri rahatsız edenlerin kimlikleri tespit edilmiştir. Bir kişi gözaltında olup konuyla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir” ifadelerini kullandı. (DHA)

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