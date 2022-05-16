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Güngören’de baba oğul kavgası…Oğlunu ekmek bıçağıyla kovaladı 

Güngören'de  baba ve oğlu arasındaki kavga, bıçaklı, sopalı saldırıya dönüştü. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan kavgada, baba oğlunu bıçak ve sopayla sokağa kadar kovaladı. 

Yayınlanma: 11:00 - 16 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Mareşal Çakmak Mahallesi Öğretici Sokak’ta yaşanan olayda, oğlu ile kavga eden baba, ekmek bıçağı ve sopayla saldırdı.

Babasından kaçan oğlu, mahalledeki markete sığındı. Oğluna saldırmaya çalışan baba, mahalle sakinleri tarafından durduruldu.

Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği olayda, baba ve oğlu polis merkezine götürüldü. Şikayetçi olarak ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.  (DHA)

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