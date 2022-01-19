‘Gürültü’ kavgası kanlı bitti! 1 yaralı

İstanbul Avcılar'da, bir kişi çok gürültü geldiği gerekçesiyle tartıştığı tekstil atölyesinin çalışanını tabancayla bacağından yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesinde bulunan tekstil atölyesinin önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, atölyeden gelen gürültüden şikayetçi olan Kadir Ç., otomobili ile işyerinin önüne geldi.

Dışarıya çıkan atölye çalışanı Halil K. ile Kadir Ç., arasında tartışma başladı. Sözlü olarak başlayan tartışmada Kadir Ç., Halil K.’yı önce itip sonra da tabanca ile ateş ederek bacağından yaraladı. Silahlı saldırgan daha sonra otomobiline binip olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. DHA

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