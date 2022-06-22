Abone Ol

Hafif ticari araç devrildi, yaralılar var

Kastamonu'nun Araç ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi neticesinde 5 kişi yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Hafif ticari araç devrildi, yaralılar var

Kaza, Kastamonu’nun Araç ilçesi Serdar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun sürücüsü öğrenilemeyen 48 GC 156 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan 5 kişi sıkışarak yaralandı. Yaralılar, Araç Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. (İHA)

Tekirdağ'da hafif ticari araç ile servis çarpıştı: 6 öğrenci yaralı İlginizi Çekebilir Tekirdağ'da hafif ticari araç ile servis çarpıştı: 6 öğrenci yaralı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Kastamonu kaza öğrenci Tekirdağ