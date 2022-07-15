Hakaret içerikli 15 Temmuz paylaşımına gözaltı
15 Temmuz darbe girişimine karşı yürütülen mücadeleyle ilgili hakaret içerikli paylaşım yapan kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine karşı yürütülen mücadeleyle ilgili hakaret içerikli paylaşım yapan Ş.Y.’nin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “15 Temmuz destanına küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir polisimiz tarafından gözaltına alındı” ifadelerini kullandı. (DHA)