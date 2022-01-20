Hakkari’de 42 kilo eroin, 55.5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Jandarma tarafından yapılan operasyonda 42 kilo eroin ve 55 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Orhan BOZKURT

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Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, “20 Ocak 2022 günü Yüksekova ilçesi kırsal alanında icra edilen operasyonda, 42 kilogram eroin ve 55 kilo 500 gram metamfetamin olmak üzere 97 kilo 500 gram uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.

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