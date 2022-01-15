Hamile eşine 4 gün işkence yaptı

Adana'da Suriye uyruklu Muhammed Rıza el-Mahmud (26), cep telefonuna gelen mesajı göstermediği gerekçesiyle 7 aylık hamile eşi Tebarek Arbeşi (20) ellerini bağlayarak dövüp, vücudunda sigara söndürdü. El-Mahmud, 4 gün boyunca işkence yaptığı eşini, tekrar tartışınca yine öldüresiye dövüp, yüzünü tanınmaz hale getirdi. Bilinci kapanınca eşini hastaneye götüren el-Mahmud, gözaltına alınıp, mahkemece tutuklandı.

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Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan Suriyeli Muhammed Rıza el-Mahmud, iddiaya göre, cep telefonu kullanması nedeniyle eşi Tebarek Arbeş ile tartıştı. Eşinden cep telefonunu alan el-Mahmud, ailesiyle görüşmek isteyince telefonu Tebareke geri verdi. El-Mahmud, 9 Ocak sabahı, mesaj gelen telefona bakmak istedi ancak eşi göstermedi. Bunun üzerine ellerini iple bağladığı 7 aylık hamile eşini, 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde döven el-Mahmud, vücudunda da sigara söndürdü.

BİLİNCİ KAPANINCA HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Günlerce eşine işkence uygulayan el-Mahmud, 13 Ocak sabahı yeniden tartıştığı Tebareki öldüresiye dövdü. Kanlar içinde kalan ve yüzü tanınmaz hale gelen eşinin bilincini kaybettiğini anlayan el-Mahmud, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp, yardım istedi. Eve gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı Tebarek Arbeşi, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Kadının travma geçirdiği, vücudunun çeşitli yerlerinde darp, bıçak ve yanık izlerinin bulunduğu belirlendi. Hastanede tedavisi süren Tebarek’in hayati tehlikesinin devam ettiği, karnındaki bebeğin ise sağlık durumunun kötü olduğu öğrenildi.

‘KENDİMİ KAYBETTİM’

Eşiyle hastaneye gelen el-Mahmud ise gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü. İfadesinde, eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü öne süren el-Mahmud, “Telefonuna mesaj geldi. Telefonunun nerede olduğunu sorduğumda, cevap vermedi. Kendimi kaybedip yumruklamaya başladım. Kendime geldiğimde kanlar içindeydi” dedi.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Rıza el-Mahmud, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. El-Mahmud’un ‘cinsel istismar’, ‘yaralama’ gibi suçlardan da çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi.