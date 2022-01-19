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Hamile hemşireye saldırı anı kamerada

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hamile hemşire Gülhan D.'ye saldırı anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi’nde pazartesi günü, hamile hemşire Gülhan D. hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Saldıranlardan Rıdvan Koçyiğit, koşarak hemşire Gülhan D.’nin yüzüne uçan tekme attı.

Saldırganlar tekmeden sonra yere yığılan Gülhan D.’ye saldırmaya devam ettiler.  Saldırı anları o sırada hastanede olan bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Gülhan D.’nin şikayetçi olduğu 4 saldırgandan baba Hüseyin Koçyiğit ve oğlu Rıdvan Koçyiğit “basit yaralama” suçundan dün tutuklandı. (DHA)

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