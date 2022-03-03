Hamile Raziye’yi, ‘kıskançlık’ tartışmasında öldürmüş

Isparta'da birlikte yaşadığı 6 aylık hamile Raziye Karabuğa'yı pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Şehmuz Gezen'in ifadesinde, cinayeti kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada işlediğini söylediği belirtildi.

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Olay, önceki gün saat 03.00 sıralarında merkeze bağlı Yazısöğüt köyü yakınında meydana geldi.

Eşiyle boşanma aşamasında olan 6 aylık hamile Raziye Karabuğa ile yaklaşık 1 yıldır birlikte yaşadığı Şehmuz Gezen arasında otomobilde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şehmuz Gezen, pompalı tüfekle Raziye Karabuğa’yı yüzünden ve göğsünden vurdu.

Gezen, daha sonra Karabuğa’yı otomobille Isparta Şehir Hastanesi Acil Servis girişine bırakıp uzaklaştı. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Karabuğa ile karnındaki bebeği kurtarılamadı.

Olay sonrası polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Şehmuz Gezen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Raziye Karabuğa ise dün toprağa verildi.

Şehmuz Gezen’in savcılıktaki ifadesinde, Karabuğa ile 1 yıllık beraberlikleri süresince ara sıra tartıştıklarını söyledi.

Gezen, Karabuğa'yı kıskandığını, olay gecesi de bu nedenle çıkan tartışmada, araçtaki tüfekle 2 el ateş edip vurduğunu söyledi. (DHA)

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