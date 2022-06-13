Hastane bahçesinde silahlı kavga: 2 yaralı
Mersin’in Tarsus ilçesinde hastane bahçesinde bir kişi, hastane görevlisi ve yanında bulunan arkadaşını silahla yaraladı.
Tarsus Devlet Hastanesi Ana Bina Morg önüne gelen Z.D. (36), morg görevlisi olan F.Y. (41) ile alacak verecek konusunda tartıştılar.
Tartışmanın büyümesi üzerine Z.D. adlı zanlı F.Y.'nin üzerine saldırarak yumruklamaya başladı. Kavga eden ikili A.T. adlı (42) arkadaşı ayırmaya çalıştı.
Z.D. üzerinde bulundurduğu bulundurduğu tabancayla F.Y.’yi 3 yerinden ve A.T.’yi sol bacağından yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Olaydan sonra kaçan Z.D. polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Z.D’yi çok sayıda yaralama suçundan kaydı olduğu öğrenildi. (İHA)