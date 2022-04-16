Hastane denetimi yapan sahte görevli tutuklandı

Aydın Devlet Hastanesi'nde, kendisini Sağlık Bakanlığı denetçisi olarak tanıtan ve hastanede saha denetimi yapan sahte denetçi Mehmet E., durumun anlaşılmasından sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, dün saat 09.00 sıralarında Aydın Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Kendisini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıtan Mehmet E., hastane yetkililerine saha denetimi yapacağını söyledi.

Hastanedekilerin de eşlik ettiği Mehmet E., bir süre yetkililerle birlikte bazı birimleri gezdikten sonra hastaneden ayrıldı. Hastane yetkilileri Mehmet E.’nin durumundan şüphelenip, İl Sağlık Müdürlüğüne bilgi verdi.

Bunun üzerine yapılan incelemede Sağlık Bakanlığı’nda böyle bir personelin olmadığı ortaya çıktı. Hastane yetkililerinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, dün akşam saatlerinde şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Mehmet E., çıkarıldığı mahkemece ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklandı. (DHA)