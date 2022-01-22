Hastane inşaatında işçilerin yemek isyanı

İstanbul'da özel bir hastanenin Ataşehir Merkez Şantiyesinde çalışan aralarında DEV Yapı-İş üyelerinin de olduğu inşaat işçileri, şikayetlere rağmen düzeltilmeyen yemekler için eylem gerçekleştirdi.

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Yemekhanede baretlerle ses çıkaran işçiler daha sonra toplu olarak dışarı çıkıp ‘İnşaat İşçisi Köle Değildir' sloganlarıyla şantiye yönetimini istifaya çağırdı.

DİSK’e bağlı DEV Yapı-İş'ten yapılan açıklamada, “İnsanca yemek koşulları istiyoruz. Uzun yemek kuyruklarından, hijyenik olmayan, soğuk, yetersiz, besleyici değeri olmayan kurtlu yemeklerden şikayet eden arkadaşlarımız bu kötü koşulların bir an önce düzeltilmesini istiyor” denildi.

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