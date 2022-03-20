Hastanede ortalık karıştı

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik görevlisinin hamile eşini ittiğini iddia eden kişi hastaneyi birbirine kattı. "Hepinizi gömmezsem adam değilim" dediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde meydana geldi.

İddiaya göre, kontrole gelen hamile kadın sırada bekliyordu. Bu sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma esnasında iddiaya göre güvenlik görevlisi hamile kadını itti.

TARTIŞMA, KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bunun üzerine kimliği henüz bilinmeyen hamile kadının eşi güvenlik görevlileri ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. “Hepinizi gömmezsem adam değilim” dediği o anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kavgayı araya giren vatandaşlar sonlandırdı.(DHA)

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