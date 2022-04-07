Hatay’da, iki cinayetten aranan kişi tutuklandı

Hatay’da iki cinayetten aranan şahıs, bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla tutuklandı.

Can ÇAPAR

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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen 3 Haziran’da “kasten öldürme” ve bu yıl 17 Ocak’ta “tasarlayarak öldürme” ile 13 farklı suçtan aranan A.D’nin ilçede olduğunu tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, adreste A.D.'yi gözaltına aldı.

ADRESTE ARAMA YAPILDI

Adreste yapılan aramada da iki ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 16 fişek, 3 bıçak ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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