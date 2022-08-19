Havalimanında sahte pasaportla yakalanan IŞİD sanığına 12,5 yıl hapis

Ankara'da, Esenboğa Havalimanı'ndan sahte pasaportla Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanan ve IŞİD'li teröristlere kimlik sağladığı belirlenen Bobirmirzo Vasiev'e 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan ise 5 yıl hapis cezası verildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 23 Kasım 2021’de Esenboğa Havalimanı’na Ukrayna’nın başkenti Kiev’den gelen uçaktan inen Bobirmirzo Vasiev’in pasaportunun sahte olduğunu belirledi.

‘Timur İsmailov’ adına düzenlenen sahte Özbekistan Cumhuriyeti pasaportu ile yakalanan Vasiev’in çantasında farklı ülkelere ait çok sayıda sahte kimlik, pasaport ve ehliyet ile sahte kimlik bilgileriyle hazırlanan Covid-19 PCR test sonuçlarının olduğu evrak bulundu.

Gözaltına alınan Özbekistan asıllı, Rusya Federasyonu vatandaşı Bobirmirzo Vasiev’in, geçmiş yıllarda terör örgütü IŞİD içinde faaliyet gösterdiği için ülkeye giriş yasağı bulunduğu tespit edildi. IŞİD üyelerine sahte kimlik sağladığı belirlenen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bobirmirzo Vasiev hakkında ‘silahlı terör örgütüne üyelik’ suçundan 15 yıl, ‘resmi evrakta sahtecilik’ suçundan 13 yıl olmak üzere toplam 28 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

‘SURİYE’YE, İNSANLARA YARDIM ETMEK İÇİN GİTTİM’

Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Bobirmirzo Vasiev ve avukatları katıldı. Mahkeme başkanının söz verdiği Vasiev, tercüman eşliğinde, “Suriye’ye silahlı terör örgütüne katılmak için gitmedim. İnsanlara yardım etmek için gittim. Suriye’de bulunduğum sürede silah taşımadım, silahlı eğitim almadım. Hiçbir örgüte üye olmadım ve katılmadım. Türkiye’ye sahte pasaportla gelme nedenim ise daha önce kendi pasaportum üzerinden deport edilmiştim. Eşim ve çocuğum Türkiye’deydi, onları görmek için böyle bir yola başvurdum. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Vasiev’e ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan ise 5 yıl hapis cezası verdi. (DHA)

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