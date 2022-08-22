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Hayvan otlatırken yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, hayvan otlatırken yıldırım isabet eden 15 yaşındaki Ağci Çiçek hayatını kaybetti. 

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Hayvan otlatırken yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi

Çermik ilçesine bağlı kırsal İkiçeltik Mahallesi’nde dün merada hayvanlarını otlatan Ağci Çiçek’e yıldırım isabet etti. Bölgeye gelen köylüler, Çiçek’i yerde hareketsiz gördü.

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Çiçek’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Çiçek’in cansız bedeni, otopsi için Çermik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Ağci Çiçek’in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

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