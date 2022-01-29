Hemşire ablasını 9 yerinden bıçaklamıştı! Cezası onandı

Bursa'da, hemşire olan ablası Zübeyde Gülbakanı çocuğunun yanında 9 yerinden bıçaklayarak, ağır yaralayan Muhammet Ballı'ya öldürmeye teşebbüs suçundan verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı.

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Olay, 2 yıl önce Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Anadolu Sokaktaki apartmanda meydana geldi. Muhammet Ballı, bir süredir görüşmediği, hemşire ablası Zübeyde Gülbakan’ın evine geldi.

Ballı, kapıyı açan ablası ile tartışmaya başladı. İçeri giren Ballı, yanında bulunan bıçakla Gülbakan’ı 9 yerinden yaraladı. Kızı ve ziyaretine gelen ablasının gözü önünde ağır yaralanan Gülbakan, hastaneye kaldırıldı.

Çevredekiler tarafından zorla binadan çıkarılan Muhammet Ballı da polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ballı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zübeyde Gülbakan ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

‘ÇALIŞTIĞIM YERLERDE YABANİ HAYVANLAR OLDUĞU İÇİN BIÇAK TAŞIYORUM’

Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada tutuklu yargılanan Muhammet Ballı, savunmasında, şu ifadeleri kullandı:

“Antalyada iş makinesi ile çalışırken kaza geçirdim. Çevreme borçlanmıştım. 2012 yılında ablama 2 bin 500 lira vermiştim. Enişteme de bir keresinde 4 bin 500 lira verdim. Ziyaretine gittiğim ablam ile evinin kapısında konuştuk. Kendisinden, verdiğim ödünç paraları iade etmesini istedim.

Bana, ‘Benim sana ve kimseye borucum yok. Yürü git’ dedi. Bankaya gidip, hesap hareketlerini incelemeyi teklif ettim. Aynı tepkiyle karşılaşınca sinirlendim. Üzerimdeki çakı bıçağı çıkarıp, ablamı bacağından yaraladım. Bir bıçak darbesi vurdum. O an sinirliydim. Ablam yere düştü.

Yere düşünce üzerine hamle yapmadım, bıçakla vurmadım. Diğer ablam Fatma geldi, elimdeki bıçağı aldı. Beni ittirdi. Bu sırada dışarıdan tanımadığım esnaf geldi. Hep birlikte aşağı indik. Zübeyde ablam evde kaldı. Fatma ablam da elimdeki bıçağı alırken yaralanmış olabilir. İş makinesi operatörü olduğum için daha çok şehir dışında çalışıyorum. Çalıştığımız yerlerde yabani hayvanlar olduğu için üzerimde bıçak taşıyorum.”

‘KAYINVALİDEM VE KAYINPEDERİMLE GÖRÜŞMEMİ İSTEMEDİĞİ İÇİN BIÇAKLADI’

Zübeyde Gülbakan ise şöyle ifade verdi:

“Kardeşimle 6 aydır görüşmüyorduk. Olaydan 1,5 yıl önce evime gelmiş, kızım kapıyı açmış, ölen eşimle ilgili olumsuz, iftira niteliğinde bir şeyler söylemiş. Olay günü, evde, İstanbul’dan misafir gelen kız kardeşim ve kızın bulunuyordu. Kapının zili çaldı. Kapıyı açtığımda kardeşim asansörden inip geldi. Hayırdır diye sordum.

Bana ‘Kimliğini al, gel, gidiyoruz dedi. Ben de Nereye gidiyoruz diye sorduğumda açıklama yapmadı. Elini sağ cebine atarak, Beni işimden ettin, al bu da senin için diyerek, sol göğsümün üstüne ve altına peş peşe 2 darbe vurdu. Elindeki bıçağı almaya çalıştım. Bana yine 2 defa bıçakla vurunca yere oturdum.

Kızımla ablam yanımıza geldi. Kardeşim eğilip, bana vurmaya devam etti. Bağrışmayı duyan komşum ve esnaf gelip onu uzaklaştırdı. Kimseye borcum bulunmuyor. O, kayınvalidem ve kayınpederimle görüşmemi istemediği için beni bıçakladı. Şikayetçiyim.”

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu sanık Muhammet Ballı’ya ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ballı’nın hapis cezası, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’nce onandı. Sanık avukatı Ender Yılmaz, Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunduklarını açıkladı. DHA