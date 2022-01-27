Hiç gitmediği İstanbul’dan 2 trafik cezası geldi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çiçekçilik yapan Naim Demirtaş'a, otomobiliyle daha önce gitmediği İstanbul'dan 2 trafik cezası tebligatı geldi. Demirtaş, indirimli olarak ödediği 467,25 lira cezanın iptali için mahkemeye başvurdu.

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Manavgat’ta çiçekçilik yapan Naim Demirtaş, 18 Ocak’ta, iş yerine posta yoluyla gelen trafik cezası tebligatlarıyla şaşkınlık yaşadı. Demirtaş, tebligatları incelediğinde, otomobilinin plakasına 3 Ocak’ta İstanbul Avcılar Ispartakule Caddesi’nde trafik ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymadığı ve ters yönden gittiği gerekçesiyle toplam 623 liralık ceza yazdığını gördü.

Otomobiliyle daha önce İstanbul’a gitmediğini belirten Demirtaş, yetkililerin ‘Önce cezayı ödeyin ardından mahkemeye başvurun’ tavsiyesi üzerine vergi dairesine yüzde 25 indirimle 2 ceza için 467,25 lira ödedi. Demirtaş, ödeme dekontlarıyla Manavgat Adliyesi’ne giderek, trafik cezalarına itiraz etti.

Ceza kesilen tarihte Manavgat’ta olduğunu dile getiren Naim Demirtaş, “İstanbul’da Ispartakule Caddesi’ne hiç araçla gitmediğim halde orada, ‘dur ihtarına uymamak’ ve ‘ters yönden gitmek’ suçundan trafik cezası kesilmiş. Cezaya itiraz ediyorum” dedi.

‘ÖDEMESİNİ YAPIN İTİRAZI ÖYLE YAPIN’

Ceza tutanaklarının Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından düzenlendiğini belirten Demirtaş, “Trafik cezası 1 hafta önce uygulanmış. Ben o tarihlerde İstanbul’a da gitmedim. Ben de şaşırdım. Avcılar Trafik Denetleme Büro Amirliği’nden 623 lira trafik cezası gelmiş. Aradım, ‘Ödemesini yapın itirazı öyle yapın’ denildi. İndirimli olarak 467,25 lira ödeme yaptım” diye konuştu. DHA

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