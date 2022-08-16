Hidroelektrik santrali kapaklarında erkek cesedi bulundu
Adana’da hidroelektrik santrali kapaklarında erkek cesedi bulundu. Kimliği henüz tespit edilemeyen ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde bulunan Yüreğir Hidroelektrik santrali güvenliği, kanal kapaklarında ceset olduğunu gördü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sualtı polisleri, cesedi sudan çıkardı.
Kimliği belirlenemeyen erkek cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (İHA)