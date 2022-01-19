Hırsıza davetiye çıkardı, 10 saniyede çaldılar

Pendik'te geçtiğimiz günlerde bir sürücü, otomobilini çalışır vaziyette bırakıp markete girdi. Hırsız araca binip uzaklaştı. Otomobilin çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 17 Ocak Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Pendik’te meydana geldi. 19 yaşındaki Muhammet Keleş, babası İsmail Keleş’e ait otomobili cadde üzerindeki bir marketin önüne çalışır vaziyette bıraktı. Yanındaki arkadaşıyla araçtan inen Keleş, daha sonra cep telefonuyla otomobilin görüntülerini çekmeye başladı. Bu sırada kapüşonlu bir kişi ise yürüyerek otomobilin etrafında dolaştı.

Durumu fark etmeyen Keleş markete girdi. Kapüşonlu şüpheli otomobile bindi ve olay yerinden uzaklaştı. Aracını yerinde göremeyen Keleş ise bir süre otomobilin peşinden koştu. Muhammet Keleş ve babası İsmail Keleş, Yenişehir Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi oldu. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

“KOVALADIM AMA YETİŞEMEDİM”

Otomobil sürücüsü Muhammet Keleş, “Seyahat halindeydim, arkadaşımı gördüm yol üzeri. Onunla onun iş yerine gittik. ‘Ağabey, ağır bir şey var, onu eve götürelim.’ dedi. Hazır elimde telefon vardı videosunu çekeyim dedim. Markete girdiğimde ise arkamı döndüğümde arabanın olmadığını fark ettim. Kovaladım ama yetişemedim. 10 saniye içinde arabayı alıp gittiler. Sonradan polis karakoluna şikayetçi oldum.” dedi.

Muhammet Keleş’in babası İsmail Keleş ise, “Dün talihsiz bir olay yaşadık. Allah’tan dileğim arabamız bulunsun. Daha önce başıma hiç böyle bir olay gelmedi ve ben de güvenlik kamerasını izledim. 10 saniye içinde gelip arabayı alıp gidiyor. Bir an önce arabam bulunsun istiyorum.” diye konuştu.

HIRSIZ DA KADRAJA GİRDİ

Muhammet Keleş, sosyal medyada yayınlamak için otomobili cep telefonu kamerasıyla görüntülediği sırada aracın yanındaki hırsızı da çekmiş oldu. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde durum ortaya çıktı. Ayrıca şüphelinin yürüyerek otomobilin yanına yaklaştığı ve sürücü Keleş’in markete girmesini fırsat bilip otomobili çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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