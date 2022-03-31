Hırsızlar talan ettikleri engelli vatandaşın evinin kapısını da çaldılar

Tekirdağ Çorlu’da bedensel engelli Demir Çelik'in tek başına yaşadığı kiralık evin kapısı çalındı. Hırsızların içeriyi de talan ettiğini ifade eden Çelik, “Eve geldiğimde kapıyı göremeyince şoke oldum, oturup ağladım” diye konuştu.

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Olay, Cemaliye Mahallesi Dr. Abdullah Cevdet Sözeri Sokak üzerinde bulunan Demir Çelik isimli bedensel engelli vatandaşın kiralık kaldığı ikamette meydana geldi.

İddiaya göre, birkaç saat evinden ayrılan Demir Çelik, döndüğünde evinin kapısını göremedi. Evin içerisini de talan edilmiş halde buldu.

Çok üzgün olduğunu belirten Çelik, “Birkaç saatliğine dışarı çıkmıştım. Eve döndüm kapıyı göremedim. İçeriyi de talan etmişler şok oldum, oturup ağladım. Engelli insana da bu yapılırsa, başka insana ne yapılmaz. Vicdansızlar, yazıklar olsun, çok üzgünüm, söyleyecek söz bulamıyorum” diye konuştu. (İHA)