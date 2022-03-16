Hırsızlardan beyaz otomobil vurgunu

Antalya'da bir gece içerisinde çalınan 3 beyaz otomobil, bir mahallede otoparka benzeyen boş bir alanda polis ekiplerince bulundu.

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Hırsızlık olayları, geçtiğimiz gün Muratpaşa ilçesindeki farklı mahallelerde gece saatlerinde yaşandı. Mahmut Ünal, Murat Karakiraz ve Sümbül Kıyak'a ait 07 K 1539, 43 SD 918 ve 35 KU 862 plakalı beyaz renkli otomobiller, düz kontak yöntemiyle evlerinin önünden çalındı.

İhbarın ardından bölgede sabah erken saatlerde çalışma başlatan Motorize Yunus timi ekipleri, araçları Yeşildere Mahallesi’ndeki otoparka benzeyen boş bir alanda terk edilmiş olarak buldu. Ekiplerin haber vermesi üzerine olay yerine araç sahipleri de geldi. Üç otomobili yan yana gören sahipleri, şaşkınlığını gizleyemedi. Mağdur vatandaşlardan birinin ise polisin bildirmesiyle aracının çalındığından haberi olduğu ortaya çıktı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin parmak izi çalışmasının ardından otomobiller araç sahiplerine teslim edildi.

“ORGANİZE BİR İŞ”

Aracının 3 kişi tarafından çalındığını belirten Mahmut Ünal, “Akşam eve gittim. Sabah geldiğimde yoktu. Güvenlik kameralarından görünce çalındığını anladım. 3 kişi çok rahat bir şekilde elini kolunu sallaya sallaya, çayını, sigarasını içerek çalmış. Aracım kilitliydi, bir şekilde içerisine girip düz kontak yapmış sanırım. Önce benim arabayı çalmışlar, sonra diğer mahallelere gidip iki araç daha çalmışlar. Üçünü de aynı yere koymuşlar. Bu işi bayağı organize yapmışlar” dedi.

“ÜÇÜNÜ DE AYNI GECE ÇALMIŞLAR”

Bir diğer aracı çalınan Murat Karakiraz da, otomobilini dün Kütahya'dan yeni satın aldığını, sabah uyandığında göremeyince polisi aradığını söyledi. Karakiraz, “Aracımı düz kontak yapıp çalmışlar. Üçünü de aynı gecede çalmışlar. Diğer araçları görünce şaşırdım. Çok şükür bulundu” diye konuştu.

“ARABANIN KAPININ ÖNÜNDE OLMADIĞINI GÖRÜNCE ANLAMIŞ”

Otomobili çalınan eşinin, olayı polisten öğrendiğini belirten Turan Kıyak ise, “Eşim aradı, ‘arabayı çalmışlar karakola gidiyorum' diye. ‘Şaka yapıyorlar sandım' dedi önce. Arabanın olmadığını görünce inanmış. Çok şaşırdım. En azından parçalanmamış, bütün olarak bulduk. Zeytinköy burası, fazla yakın oturmak iyi değil” ifadelerini kullandı. (İHA)

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