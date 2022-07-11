Hırsızları yırtık mont yakalattı

Kağıthane’de bir büfenin önündeki dolabın kilidini kıran hırsızlar, yere serdikleri montun içine doldurdukları içecekleri çekçekli motosiklete yükleyip kaçtılar, daha sonra ise hırsızlar esnaf tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Kağıthane polisi bir kişinin üzerindeki yeşil ve yırtık monttan yola çıkarak diğeri hırsızları kısa sürede yakaladı.

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Kağıthane Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 05.00 sıralarında yaşanan olayda yaşı küçük 5 hırsız, sabah saatlerinde kapalı olan Yasin İnci'ye ait büfenin ön tarafından kilitli olan meşrubat dolabını gözüne kestirdi. Bir süre çevreyi gözetleyen yaşı küçük hırsızlardan ikisi gözcü olarak kalırken, 3’ü de dolabın kilidini kırmaya uğraştı. Dakikalarca uğraşan hırsızlar, dolabın önündeki kilitli tabelayı eğerek, kilidi kırarak yakalanmamak için bölgeden bir süre uzaklaştı.

Çevrede kimsenin olmadığını gören hırsızlar, tekrar gelerek montunu yere serip, dolap içindeki meşrubatları doldurmaya başladı. Meşrubatları çekçekli motosiklete yükleyen hırsızlar kaçarak kayıplara karıştı. Büfeyi açmak için gelen Yasin İnci, meşrubat dolabının açık olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

YIRTIK MONT DETAYI

İhbar üzerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, işyerindeki ve sokak içerisinde güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Büfenin güvenlik kamerası görüntülerini detaylı inceleyen polis ekipleri, hırsızların büfeye yakın bir bölgede olduğunu üzerinde durdu.

Bölgede devriyeye çıkan Kağıthane polisi, görüntüde bir hırsızın üzerindeki yırtık yeşil monttan yola çıkarak hırsızları yakalamak için bölgede devriye attı. Yapılan çalışmalar sırasında esnaf yırttık montlu hırsız Ahmed I.'yi yakalayıp polise teslim etti. Devam eden çalışmalarda diğer hırsızlar ise polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. (İHA)

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