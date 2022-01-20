Hülya Gencer davasında karar açıklandı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında yaşanan kazada yaşamını yitiren 7 aylık hamile fizyoterapist Hülya Gencer davasında karar açıklandı.

Fahrettin ÖZTÜRK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüsü girişinde 10 Ocak 2016 tarihinde Cahit Arda Arsal'ın hakimiyetindeki otomobil, kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpmış, bariyerden kopan yaklaşık 25 kiloluk beton parçası karşı şeritte seyir halinde olan araçtaki 7 aylık hamile olan fizyoterapist Hülya Gencer’in ölümüne neden olmuştu.

Sürücü hakkında, ‘bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesinde karar duruşması yapıldı.

“ÖLENİN HAMİLE OLMASI NEDENİYLE ASGARİ HADDEN UZAKLAŞILARAK CEZALANDIRILSIN”

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Seyit Kaplan, “Sanık, tüm aşamalarda önüne bir tır çıktığı için şerit değiştirdiği yönünde yalan söylemektedir. Ayrıca yargılama aşamasında, sanığın tanık olan taksiciye ifadesini değiştirmesi yönünde baskı yaptığına dair tespitler dosyada mevcuttur. Olayda sanık birden fazla kural ihlali yaparak olası kast ile hareket etmiştir. Olası kast hükümlerinin uygulanması, ayrıca ölenin 7 aylık hamile olması nedeniyle asgari hadden uzaklaşılarak cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını talep ediyoruz” dedi.

“BETON PARÇASIYLA KAZA ARASINDA İLLİYET BAĞI YOK”

Savunma yapan sanık avukatı ise olayda olası kast ya da bilinçli taksir olmadığını söyleyerek, “Müvekkil, şerit değiştirme yasağı olmayan yolda kurallara uygun şekilde şerit değiştirmiştir. Müvekkilin bariyerlere çarpması sonucu kopan parçanın karşıdan gelen araca isabet etmesi sonucu arasında illiyet bağı yoktur. Müvekkilin çarpma aşamasında başvurabileceği etkin bir tedbir mevcut değildir. Müvekkilin beraatına karar verilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

SAVCI, 6 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Cahit Arda Arsal'ın, ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan, alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini istedi.

5 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme sanığa ‘taksirle bir kişinin ölümüne neden' olmak suçundan alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, Arsal'ın geçmişteki sabıkasız halini göz önünde bulundurarak cezayı 5 yıla indirdi.

Mahkeme ayrıca, Arsal'ın sürücü belgesine de 3 yıl süreliğine geri alınmasına hükmetti.

“ALT SINIRDAN UZAKLAŞABİLDİĞİM KADAR UZAKLAŞTIM”

Hakim, kararı okuduktan sonra, “Ceza kanunundaki en yüksek cezayı verdim. Bilinçli taksir olmadığı kanaatindeyim ama taksir de var. Alt sınırdan uzaklaşabildiğim kadar uzaklaştım” dedi.

İlginizi Çekebilir Film gibi cinayette karar açıklandı