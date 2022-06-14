Hüseyin, yangın çıkan evin kapısını açmak isterken ölmüş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, 25 katlı apartmanın 20'nci katındaki dairede çıkan yangında yaşamını yitiren alüminyum doğrama ustası Hüseyin Çelik’in yan bloktaki evinde uyuduğu sırada bağrışmalar üzerine uyandığı ve yangın çıkan dairenin kapısının açılmadığını öğrenince yardım etmek isterken dumandan zehirlendiği ortaya çıktı.

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Yenişehir ilçesi Seyrantepe mevkisinde 25 katlı binanın 20’nci katındaki dairede, 12 Haziran’da yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler apartmanda oturanları tahliye edip, içeriden uzattıkları yaklaşık 150 metrelik hortumla yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında dumandan etkilenen ve vücudunda yanık oluşan 4’ü itfaiye eri, 15 kişi hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınanlardan Hüseyin Çelik (27) kurtarılamadı. 13 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 1 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

2 çocuk babası Hüseyin Çelik’in yan bloktaki evinde uyuduğu sırada bağrışmalar üzerine uyandığı, yangın çıkan dairenin kapısının açılmadığını öğrenince içeride biri olma ihtimaline karşı, kapıyı açmak isterken dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Çelik'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Hüseyin Çelik’in kardeşi Hasan Çelik, “Ağabeyim o sırada uykuda. Bağrışmalar üzerine uyanıyor. Yan blokta yangın çıktığını duyuyor. Kapının açılmadığını öğreniyor. Kendisi alüminyum ustası olduğu için kapıyı açma niyetiyle yukarıya çıkıyor. O sırada yere düşüyor ve hayatını kaybediyor. Bunun suçu site yönetiminde. Ne itfaiye suyu ne de alarm çalışıyor. Kimsenin haberi yok bundan. Kurtarma niyetiyle gidiyor, dumandan dolayı nefes alamıyor, yere düşüyor. Ağabeyimin 2 çocuğu vardı, hayatını kaybetti” diye konuştu.

KİRACI, ADLİ KONTROLLE SERBEST

Yangın çıkan evde oturan G.G., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde G.G., yangın sırasında evde olmadığını belirtti. Bir süre önce evi eşyalı olarak kiraladığını ifade eden G.G., “Evde eski bir klima vardı. Garip sesler çıkarıyordu. Yangının oradan çıkma ihtimali var” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.G., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)