Husumetli ailelerin kavgası kanlı bitti! 2 ölü

Mardin'in Savur ilçesinde aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.

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Olay, sabah saatlerinde Savur ilçesinin kırsal Üçkavak Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet olan iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada İdris Sidar ve Mehmet Genç, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Savur Devlet Hastanesine kaldırılan Sidar ve Genç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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