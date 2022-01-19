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Husumetlisi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Niğde'de Ömür Özdamar (26), husumetli olduğu T.K. tarafından başından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

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Husumetlisi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Bor ilçesine bağlı Kızılca köyünde oturan Özdamar ailesinin oğulları Ömür eve gelmeyince şüphelenip bahçedeki evlerine gitti.

Yakınları Ömür Özdamarı evin yanında yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Özdamar’ın pompalı tüfekle başında vurularak öldürüldüğünü saptadı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Ömür Özdamar’ı aralarında husumet bulunan T.K.’nin öldürdüğünü tespit etti. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. DHA

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