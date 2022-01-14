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İçinde çocuk olan otomobili çalmıştı, yakalandı

Ankara'da çalışır vaziyette bırakılan otomobili içinde 8 yaşındaki çocukla beraber çalan oto hırsızı, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucu yakalandı.

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İçinde çocuk olan otomobili çalmıştı, yakalandı

İki gün önce Ankara'da çalışır vaziyette bırakılan 06 BIG 359 plakalı otomobili içinde 8 yaşındaki çocukla beraber çalan oto hırsızı, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu, şüpheli H.Y. isimli şahıs, çalıntı 06 BIG 359 plaka sayılı oto içerisinde, aracın üzerinde 06 HD 8550 plaka levhaları takılı vaziyette suçüstü olarak yakalandı.

Konu hakkında Cumhuriyet Savcısına bilgi verilirken, şahsın Cumhuriyet Başsavcılığına getirilmesi talimatı alındı. (İHA)

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