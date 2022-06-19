İETT Genel Müdürü Bilgili: Son 6 ayda şehir içi otobüslere, YHT’ye göre yüzde 30 daha az zam geldi
İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, Ulaştırma Bakanlığı tarafından işletilen İstanbul-Ankara YHT Hattı’na son 6 ayda yapılan yüzde 132'lik zammı hatırlatarak, artan mazot fiyatlarına rağmen son 6 ayda İstanbul’da şehir içi otobüslere, yüksek hızlı trene göre yüzde 30 daha az zam geldiğini belirtti.
İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, YHT ile şehir içi otobüs fiyatlarına gelen zamları karşılaştırdı.
“ŞEHİRİÇİ OTOBÜSLERE, YHT’YE GÖRE YÜZDE 30 DAHA AZ ZAM GELMİŞ”
Bilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Son 6 ayda, İstanbul'da şehiriçi otobüslere, yüksek hızlı trene göre yüzde 30 daha az zam gelmiş. Öte yandan mazota, son 6 ayda yüzde 160, mevcut bilet fiyatlarının geçerli olduğu son 2 ayda bile yüzde 40 zam geldi. Mazot 30 Lira oldu. Her kesim için artık sıkıntı had safhalarda…”