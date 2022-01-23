Iğdır’da bıçak, taş, sopa ve sandalyeli kavga kamerada

Iğdır’da 5 kişinin yaralandığı bıçaklı, taşlı, sopalı ve sandalyelerin kullanıldığı kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, geçen çarşamba günü Iğdır merkez Emek Mahallesi Fatih Caddesi Halfeli durağı önünde meydana geldi. Aralarında alacak meselesinden husumet olduğu öne sürülen iki grup caddede karşı karşıya gelince tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı, sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kahve sandalyelerini alıp birbirlerine vuran taraflar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kavgada telefon ile görüşme yapan bir kişinin de kavgayı görünce telefonu kapatıp kavgaya karışması görüntülere yansıdı.

Kavga sonrası kaçarak yaşadıkları apartmana giren Erkan ve Serkan D. kardeşler, arkalarından binaya girmek isteyenleri üzerlerine taş ile mermer atarak yaraladı. Kavgada bıçakla Uğur S.’nin göğsünden, Ömer S.’nin karın boşluğundan, Mustafa S.’nin kafasından ve sol elinden, Sadık S. ile İbrahim D.’nin de kafasından yaralandığı öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olay sonrası gözaltına alınan Erkan ve Serkan D. kardeşler savcılıkta ifadeleri alınarak mahkemeye sevk edildi. Erkan D. yurt dışı yasağı getirilerek 3 ay ev hapsi cezasına çarptırılırken, Serkan D. ise bıçakla yaralama suçundan tutuklandı. (İHA)

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