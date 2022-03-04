İğrenç olay! Engelli kız çocuğu, TIR içerisinde 2 gün boyunca istismar edilmiş

İstanbul'daki evinden kaçan 15 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu, iddiaya göre Kocaeli'nde 3 şüpheli tarafından 2 gün boyunca TIR içerisinde cinsel istismara maruz kaldı. Duruşmadaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen TIR şoförü, mağdurun zihinsel engelli olduğunu bilmediğini ve onun da rızasıyla cinsel birliktelik yaşadığını iddia etti.

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Olay, 4 Nisan 2021 tarihinde Kocaeli’nde meydana geldi. İstanbul’dan Hatay’a gitmek için evden kaçan 15 yaşındaki E.Z.İ. isimli kız çocuğu, Kocaeli’nde M.C. isimli şahsın TIR’ına bindi.

İddiaya göre E.Z.İ., TIR içerisinde 3 şüphelinin cinsel istismarına maruz kaldı, olaydan 2 gün sonra ise Körfez ilçesinde bırakıldı. Olayın ortaya çıkmasıyla TIR şoförü M.C. gözaltına alındı.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan muayenelerde E.Z.İ.’nin zihinsel engelli olduğu ve cinsel istismara uğradığı tespit edildi.

İFADESİ KAN DONDURDU

M.C. hakkında; ‘Zincirleme şekilde özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek’, ‘çocukları fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘çocuğun zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismarı’ suçlarından dava açıldı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşma salonunda tutuklu sanık M.C. ve taraf avukatları hazır bulunurken, mağdur E.Z.İ.'nin babası ise duruşmaya SEGBİS ile İstanbul'dan katıldı.

18 YAŞINDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık M.C., “Ben TIR ile seyir halindeyken yolda E.Z.İ’yi gördüm. Kendisine nereye gideceğini sorduğumda bana İzmir'e gideceğini söyledi. Daha sonra ise üşüdüğünü ve araca binmek istediğini belirtti, ben de kabul ettim. E.Z.İ., bana para karşılığında birliktelik yaşadığını söyleyince ben de bunu kabul ettim ve 100 TL’ye anlaştık. Ben kendisine yaşından dolayı sıkıntı yaşamak istemediğimi, kaç yaşında olduğunu sordum. O da bana 18 yaşının üstünde olduğunu söyledi. Daha sonra TIR’ın arka kısmında bulunan yatağa kendi isteği ile geçerek soyundu. Kendisi ile sadece bir defaya mahsus birlikte oldum” dedi.

2 ARKADAŞINI DAHA ÇAĞIRMIŞ

M.C. savunmasına şöyle devam etti:

*E.Z.İ. bana paraya ihtiyacı olduğunu söyledi ve ilişkiye girebileceği arkadaşlarımın olup olmadığını sordu. Ben de arkadaşlarımın olduğunu, isterse telefon numaralarını verebileceğimi söyledim.

*Telefonunun olmadığını ve şahısları benim aramamı istedi. Ben arkadaşlarımı arayarak bir kadını yoldan aldığımı, ücret karşılığında cinsel birliktelik yaşadığını ve isterlerse E.Z.İ. ile birlikte olabileceklerini söyledim. Arkadaşlarım benden fotoğraf isteyince E.Z.İ.'nin izin vermesi üzerine yüzü kapalı şekilde video ve fotoğraf çekerek arkadaşlarıma attım.

*Herhangi bir tehdit ve şantaja maruz kalmaması için kızın yüzünü kapattım. 2 arkadaşım da kızla cinsel birliktelik yaşadı. Bir arkadaşım 30, diğeri ise 50 TL verdi. Ben de bu paralar E.Z.İ.'ye verdim.

*Bir süre sonra E.Z.İ.'nin çenesinde kayma olduğunu ve normal hareketler sergilemediğini fark ettim. Bunu benden nasıl sakladığını anlamadım. Olayın sabahında ise onu Körfez'de indirdim. Ben mağdur ile kendi isteğiyle cinsel birliktelikte bulundum, aynı şekilde arkadaşlarımda kızın isteği ile onunla birlikte oldular. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi istiyorum

“KIZIM ZİHİNSEL ENGELLİ”

Sanıktan şikayetçi olan E.Z.İ.'nin babası M.E.İ. ise “Sanık yalan söylemektedir, benim kızım 15 yaşındadır. Kızım zihinsel engellidir ve bu olaydan sonra devlet koruması altına alınmıştır. Kızım 2 defa evden kaçmıştır. İlk evden kaçışında onu karakoldan aldık, ikinci kaçışında ise bu olay yaşandı. Sanıktan şikayetçiyim” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. İHA

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