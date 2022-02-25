Abone Ol

İki araç çarpıştı; olayın şokuyla 600 metre uzakta bulundu

Zonguldak'ta iki aracın çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan ve olayın şokunu yaşayan kadın ise 600 metre uzakta bulundu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İki araç çarpıştı; olayın şokuyla 600 metre uzakta bulundu

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Çaycuma-Bartın karayolu Hacılar Köyü Acarlar Mahallesi mevkisinde yaşandı. Ali T. idaresindeki 67 ABA 370 plakalı otomobil önünde seyreden 67 ABT 440 plakalı panelvan araca çarptı. Kazada araçta bulunan U.Y. isimli kadın olayın şokuyla 600 metre uzakta bulundu.

Kazada yaralanan Ali T. ve U.Y. isimli kadın ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tutanak tutuldu. (İHA)

Trafik kazasını izlemek için yavaşlayan sürücü kazaya neden oldu İlginizi Çekebilir Trafik kazasını izlemek için yavaşlayan sürücü kazaya neden oldu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Bartın D-100 Kadın kaza otomobil trafik Zonguldak