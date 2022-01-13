İki çocuk annesi genç kadının şüpheli ölümü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 2 çocuk annesi genç kadın evinde ölü bulundu.

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Olay, ilçeye bağlı Ketenciler köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi Nuran Sezer’in (28) küçük çocuğu, kahvaltıya çağırmak için yanına gittiği annesinin uyanmadığını aile bireylerine söyledi.

Odaya gelen aile bireyleri de Nuran Sezer'i uyandıramayınca 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede adrese gelen 112 sağlık görevlileri yaptıkları kontrollerin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının ölümü şüpheli bulunurken, cenazesi otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. DHA

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