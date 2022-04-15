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İki grup kavga etti: 2 Afgan yaralı

Konya'da iki grup arasında çıkan kavgada Afganistan uyruklu 2 kişi bıçakla yaralandı.

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İki grup kavga etti: 2 Afgan yaralı

Olay, saat 02.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Alaeddin Tepesi’nde meydana geldi. Firdevs Qadiri (18) ve Sayed Obeydullah Hayati (22) ile tanımadıklarını iddia ettikleri 5 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Firdevs Qadiri ve Sayed Obeydullah Hayati bıçakla yaralandı. Yaralılar, ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

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