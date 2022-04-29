İki gündür aranan kadın, dağlık arazide bitkin halde bulundu

Konya'da 2 gün önce evinden çıkan ve kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Durdu İncel (68), evine 5 kilometre uzaklıkta dağlık arazideki kum ocağı şantiyesinde polisler tarafından bitkin halde bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Nezir Sokak’ta oturan Alzheimer hastası Durdu İncel, çarşamba sabahı evinden çıktı. İncel’in kaybolduğunu anlayan ailesi, mahallede arama yaptı. ancak bulamadı. Aile, AFAD ve güvenlik güçlerine haber verdi.

AFAD, polis ve jandarma tarafından dün yapılan çalışmalarda da İncel’in izine rastlanılmadı. AFAD Konya İl Müdürlüğü, bu sabah yeniden 30 kişilik ekiple çalışmalara başladı. Dağlık arazide dron ile arama çalışmaları sürerken, polis ekipleri Durdu İnceli evine 5 kilometre uzaklıkta, Sille Mahallesi kırsalındaki kum ocağı şantiyesinde bitkin bir halde buldu.

Polis ekipleri, Durdu İncel’i sağlık kontrolü için bölgeye gelen sağlık görevlilerine teslim etti. Güçlükle yürüdüğü gözlenen İncel, ambulansla hastaneye götürüldü.

OĞLU VE KIZI BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Arama çalışmalarına katılan Durdu İncel’in çocukları da büyük sevinç yaşadı. İncel’in kızı Havva Tosun İle oğlu Adem İncel annelerini bulan polis ekiplerine teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

İkinci bayram yaşadıklarını ifade eden Durdu İncelin oğlu Adem İncel, Dünyanın en güzel şeyi insanın annesini bulması. Bayram öncesi ikinci bir bayram yaşamış olduk. 2 gündür öldük öldük dirildik. Umudumuzu yitirmedik ve annemizi bulduk dedi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Odun toplamak için gittiği ormanda kayboldu! 3 gündür aranıyor