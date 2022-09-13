İki ilde sahte ilaç operasyonu: 55 gözaltı

Sahte cinsel gücü artırıcı ilaç üretenlere yönelik İstanbul ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda, 55 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından sahte cinsel gücü arttırıcı ilaç üretenlere yönelik çalışma yaptı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, 72 şüpheli hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek”, “Örgütlü Olarak Nitelikli Dolandırıcılık”,” Suç Gelirlerinin Aklanması” ve “Kişilerin Hayatına ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaçları Tedarik Etmek veya Satmak ya da Bulundurmak” suçlarından gözaltı kararı verildi.

İKİ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul il genelinde 20, Zonguldak’ta 1 adres olmak üzere toplam 21 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca, 53 cep telefonu, 6 tablet, 27 masaüstü bilgisayar, 4 dizüstü bilgisayar, 13 hard disk, 4 flash bellek, 7 açık hat, 1 ilaç basma makinesi, 1 ilaç kurutma makinesi, 500 kutu cinsel gücü arttırıcı ilaç, 239 bin lira nakit para ve 60 gram altın ele geçirildi.

ÇİFTLİK ALMIŞLAR

Suçtan elde edilen paralarla alındığı tespit edilen çiftlikte yapılan aramada ise 2 kızıl geyik, 1 ala geyik, 2 avrupa muflon (yaban koyunu), 1 ceylan, 1 erkek tavus kuşu, 2 emu deve kuşu, 1 nando deve kuşu, 1 siyah kuğu, 2 alpaka, 2 cüce keçi bulundu. Suçtan elde edilen çiftliğe ve hayvanlara resen el konulacağı da bildirildi. Operasyonlarda 55 şüpheli gözaltına alındı. 17 şüphelinin yakalama çalışmaları ise devam ediyor. (DHA)