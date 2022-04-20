İş insanlarına işkencenin arkasından, Kazak mafya lideri çıktı

İstanbul'da geçtiğimiz yıl biri Rus ve diğeri Azeri 2 iş insanı lüks bir rezidansta alıkonularak işkenceye maruz kaldı. İş insanlarının 1 milyon dolardan fazla mal varlıklarına zorla el konuldu.

Habip ATAM

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Rus ve Azerbaycan uyruklu iş insanları E.K. ve D.A. 25 Mayıs 2021'de zorla bir rezidansa götürüldü. İddiaya göre Bakırköy’de bulunan Sea Pearl isimli rezidansta zorla tutulan 2 iş insanı işkenceye maruz kaldı. Dubai'de bulunan gayrimenkulleri, kripto hesapları ve bir miktar paraları, işkenceciler tarafından zorla ellerinden alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü o dönem olaya karışan 7 şüpheliyi belirleyerek gözaltına aldı.

SEKİZ GÖZALTI

Olayla ilgili Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, işkence ve yağma olayının arkasındaki ismin Kazak kökenli suç örgütü lideri Arman Diki olduğunu tespit etti. Uzun süredir İstanbul'da yaşayan Dikiy'in 2 iş insana işkence olayı sonrasında ülkesine döndüğü belirlendi.

KAZAK SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ

Antalya'da öldürülülen Lotu Quli lakaplı Nadir Salifov, Sedat Peker gibi isimlerle de fotoğrafları bulunan Arman Dikiy'in daha önce de bazı suç olaylarına karıştığı öne sürüldü. En son Kazakistan'da Ocak ayında yaşanan hükümet karşıtı protestolar sırasında gözaltına alınan Arman Dikiy'in birçok suç örgütüyle bağlantısı olduğu öne sürüldü.

Organize Polisi yapılan çalışmalarda olaya karışan ve Dikiy'nin adamı olduğu anlaşılan 8 şüpheli daha belirledi. Kazak ve Çeçen uyruklu 8 şüphelinin yakalanması için 12 Nisan'da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli de gözaltına alındı.

7 TABANCA

Yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 77 fişek, 1 kelepçe, 2 telsiz, 1 takip cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

4'Ü TUTUKLANDI

Diğer şüpheliler ise dün adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Arman Dikiy hakkında ise arama kaydı olduğu öğrenildi.

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