İki kayınbiraderini vurup birinin eşini rehin aldı

Adana’da iki kayınbiraderini sokak ortasında vuran zanlı birinin eşini de rehin aldı. Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edilirken zanlı 1 saat süren çalışma sonrasında ikna edilip gözaltına alındı.

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Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi’nde yaşayan Abdullah İ. (36) iki kayınbiraderini sokak ortasında vurup birinin eşini de rehin aldı.

Rehin aldığı kadını bir dükkana götüren Abdullah İ. burada kadının kafasına tüfek dayadı. Bu arada dükkanda bulunan çocuk da korku dolu anlar yaşadı. Daha sonra şahıs çocuğu bıraktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki yaralı hastanelere kaldırıldı. Polis ise şahsı ikna etmek için çaba harcadı.

AKRABALAR ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

Özel harekat polisi ise operasyon için hazır bekletildi. Uzun uğraştan sonra şahıs ikna edilerek teslim oldu. Kadın kurtarıldı.

Gözaltına alınan zanlı ve kadın polis merkezine götürüldü. Bu sırada zanlının akrabaları ve kadının akrabaları arasında arbede çıktı. Polis arbedeyi büyümeden önledi. (İHA)

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