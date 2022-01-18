İki kişiyi öldüren sürücüye 15 yıl hapis talebi

Üsküdar'da, otomobiliyle 14 yaşındaki Melike Karaca ve 43 yaşındaki Muhterem Çelik’e çarparak, ölümlerine neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve ‘tam ve asli kusurlu’ bulunan Tuğba Ertuğrul hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 29 Eylül 2021'de otomobiliyle seyir halinde bulunan Tuğba Ertuğrul'un aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin istinat duvarına çarptığı, daha sonra aynı yönde seyir halinde bulunan bir otomobilin sağ arka kısmına çarptığı belirtildi.

Tuğba Ertuğrul'un kullandığı otomobilin yaya olarak yürüyen Melike Karaca ve Muhterem Çelik'e çarptığı ve kaza sonucu Karaca ile Çelik'in hayatını kaybettiği aktarıldı.

İddianamede, Tuğba Ertuğrul'un ifadesine de yer verildi. Ertuğrul'un ifadesinde, olay günü yanında bulunan 9 yaşındaki oğlu ile seyir halinde olduklarını, oturdukları site girişinde rampa bulunduğunu, siteye giriş yapmak için aracını yavaşlatmak istediğini ve frene bastığını, ancak frenin tutmadığını hissettiğini, bulunduğu yerin yokuş olması nedeniyle aracının kendiliğinden hızlandığını, el ve ayak freninin tutmaması nedeniyle yokuş aşağı arabasının hızlandığını ve aracını durduramayarak olayın meydana geldiğini söylediği kaydedildi.

KURALI İHLAL ETTİĞİ BELİRTİLDİ

Düzenlenen kaza tespit tutanağına göre, kazanın oluşumunda sürücü Tuğba Ertuğrul’un 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun “aracının hızını, aracın yük ve teknik özelliğine görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak” kuralını ihlal ettiği belirtildi.

FREN SİSTEMİNDE ARIZA OLMADIĞI BELİRTİLDİ

İddianamade, Tuğba Ertuğrul'un verdiği ifadeye istinaden, kullandığı aracın bilirkişi eşliğinde incelenmesine karar verildiği, üçlü bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, araçta yapılan incelemede fren sistemi ile ilgili hidrolik sıvısında bir eksilmenin olmadığı ve fren sisteminin çalışır vaziyette olduğu belirtildi. Raporda, kazanın fren arızası nedeniyle meydana gelmediği, aracın hızı ve ilk çarpma sonrası direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile meydana gelmiş olduğu aktarıldı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ ‘TAM VE ASLİ KUSURLU'

Trafik bilirkişisi tarafından hazırlanan raporda ise, Tuğba Ertuğrul'un 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerini ihlal ederek ‘tam ve asli kusurlu' olduğu, maktullerin ise ‘kusursuz' bulunduğu ifade edildi

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık Tuğba Ertuğrul'un “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti. İddianame gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.