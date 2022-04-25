İki yaşındaki Doruk, minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti
Antalya’nın Manavgat ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynarken aniden yola fırlayan 2 yaşında çocuk, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Aşağı Hisar Mahallesi 4606 sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 2 yaşındaki Doruk Dikbaş, kaldırımdan aniden yola fırlayarak seyir halindeki V.Ç., idaresindeki minibüsün altında kaldı.
Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazada minibüsün ön kısmında tamponun sağ tarafına çarpan çocuğun minibüsün altında kaldığı ve sağ ön teker üzerinden geçtikten sonra yakınları tarafından minibüsün altından çıkarılarak hastaneye götürüldüğü görüldü.
Kazanın ardından Doruk Dikbaş'ın yakını olduğu belirtilen bir genç, çocuğun minibüsün altında kaldığını görünce koluyla minibüsün arka camına vurup patlatarak minibüsün durmasını sağladı.
Küçük çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. (İHA)