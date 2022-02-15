İlaç verip kadın doktora tecavüz eden başhekime hapis cezası

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki özel bir hastanede kadın doktora iğrenç tuzak kurup 'tecavüz dehşetini' yaşatan başhekim, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Edirne'de yaşayan ancak Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki özel bir hastanede doktor olarak çalışan yabancı uyruklu kadın E.V.'nin iddialarına göre, çalıştığı hastanenin başhekimi A.Ç. nöbet gecesi kendisini odasına çağırıp sohbet etmeye başladılar. Sohbet esnasında başhekimin kendisine ikram ettiği içkiyi içtiğini ifade eden kadın doktor, bu sırada başhekimin kendisine hap verdiğini bu hapı da içtiğini anlattı.

Hapı içtikten sonra kontrolünü kaybeden kadın, başhekim tarafından odadaki sedyenin üzerine yatırılmasının ardından, başhekimin odanın kapılarını kilitleyip kendisinin kıyafetlerini çıkarmaya başladığını öne sürdü. Kullandığı hap ve içki nedeniyle zayıf düştüğünü ve başhekime karşı koyamadığını anlatan kadın doktor, kendisine cinsel saldırıda bulunulduğunu iddia etti. Yaşadığı dehşet verici olayın ardından ikamet ettiği şehir olan Edirne’de psikoloğa giden kadın doktor, başhekim hakkında şikayetçi olmaya karar verdi. Şikayet üzerine gözaltına alınan başhekim, tutuklandı.

“RIZASI DIŞINDA BİR ŞEY YAPMADIM”

Başhekim A.Ç. hakkında Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘nitelikli cinsel saldırı suçundan dava açıldı. Duruşmaya tutuklu sanık başhekim A.Ç. ve avukatlarıyla birlikte mağdur Doktor E.V.'nin avukatları katıldı. Duruşma savcısı, başhekim A.Ç.'nin “nitelikli cinsel saldırı” suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık başhekim A.Ç.'den son sözü soruldu ve başhekim A.Ç. “Rızası dışında bir şey yapmadım. Bu suçu işlemedim” dedi. Kadın doktor E.V.'nin avukatı Bedia Mutlu Mirzabey de savunmasında, doktor olan mağdurun namus değerleri hakkında yalan söylemeyeceğini söyledi.

CEZASINDA İNDİRİM YAPILDI

Mahkeme heyeti, sanık başhekim A.Ç.'nin “nitelikli cinsel saldırı” suçundan takdiren asgari hadden 12 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık başhekimin taciz olayını kendisini beden veya ruh bakımından savunamayacak kadın doktora karşı gerçekleştirmesi kanaatine varıldığından sanık başhekimin cezasında artırım yapılarak 18 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık başhekimin geçmişi, verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri indirim sebebi kabul edilerek indirim yapılarak 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. (İHA)

İlginizi Çekebilir 'Son derece tehlikeli' tecavüz suçlusu hapishaneden kaçtı