İlçe başkanı hırsızlara seslendi: Mazgalı geri getirin bin 500 lira vereyim

Bursa'da Gelecek Partisi Kestel ilçe Başkanı Gökhan Arabacı'nın işyerinin önündeki mazgal çalındı. O anlara ait görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Arabacı, mazgalı çalan kişilere, "Satsanız 500 lira eder. Gelin siz o mazgalı geri getirin size bin 500 lira vereyim" teklifinde bulundu.

Halil ATAŞ

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Bursa’da Gelecek Partisi Kestel ilçe Başkanı Gökhan Arabacı, işyerinin mazgalını çalanlara yaptığı çağrı dikkat çekti.

“GETİRİN MAZGALI BİN 500 LİRA VEREYİM”

Yıldırım ilçesi Yuvuzselim Mahallesi’nde akşam saatlerinde hırsızlar, Arabacı’nın işyerinin önündeki mazgalı çaldı. O anlara ait görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Arabacı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İşyerime ait olan su giderinin üzerindeki mazgalı çalan arkadaşlara sesleniyorum. Arkadaşlar, satsanız alacağınız para 500 TL ile 700 TL arası. Ben aynısını yaptırıcam 3 bin TL fiyat aldım. Gelin siz bunu geri getirin, ben size bin 500 TL vereyim, anlaşalım.

Bizler ne günlere kaldık. Emin olun bunlar iyi günlerimiz. İşyerim Yuvuzselim Emniyet Müdürlüğü’nün 40 metre yanı demek ki artık her şeyi göze almışlar”

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