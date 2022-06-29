Abone Ol

İnşaattan düşen işçi kurtarılamadı

Güngören'de inşaat ustası Şefik Tayran, çalıştığı binanın 2'nci katından düştü. Hastaneye kaldırılan Tayran yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Yayınlanma: 11:36 - 29 Haziran 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Akıncılar Mahallesi’nde 27 Haziran Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında inşaat ustası Şefik Tayran (54) inşaatın 2’nci katında çalışırken yan binanın demir korkuluğunun üstüne düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şefik Tayran hastaneye kaldırıldı. Tayran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dört çocuk babası Şefik Tayran, Trabzon’un Of ilçesinde defnedildi.  (DHA)

Şantiyedeki yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu İlginizi Çekebilir Şantiyedeki yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu Beton karma makinesine düşen işçi feci şekilde can verdi İlginizi Çekebilir Beton karma makinesine düşen işçi feci şekilde can verdi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Çocuk Eskişehir Pazartesi Polis Sağlık Sakarya TRABZON