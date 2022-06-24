İntiharına engel olmak isteyen esnafı öldüren sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Gaziantep’te kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı öldürmekten yargılanan şahıs, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Duruşmada olayın kazara gerçekleştiğini söyleyen sanığa verilen cezanın takdir indirimiyle düşürülmesine maktulün babası tepki gösterdi.

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Olay, geçen yıl 16 Haziran’da Şahinbey ilçesinde yaşandı. İddiaya göre psikolojik sorunları olan Muhammet Yıldız, otomobilinin içerisinde pompalı tüfekle intihar etmek istedi. Olayı gören market işletmecisi Oktay Danabaş (39), Yıldız'la konuşmaya başladı. Konuşma sırasında Muhammet Yıldız, yanındaki tüfekle kendisini ikna etmeye çalışan 4 çocuk babası Oktay Danabaş’a ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Oktay Danabaş kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, Danabaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı Yıldız, “kasten adam öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Danabaş'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldız hakkında “taksirle adam öldürme” suçundan iddianame hazırladı. Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılamasına başlanan Yıldız, karar duruşması için hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Yıldız duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS'le katılırken, sanık avukatı ile Danabaş ailesinin avukatları Berkay Uçar ile Fikret Hoşaf duruşma salonunda hazır bulundu.

Karar öncesi son sözü sorulan sanık Muhammet Yıldız ise, “Takdir mahkemenindir, olay tamamen kaza ile olmuştur. Bilerek isteyerek hiçbir şey yapmadım. Tahliyemi talep ederim” dedi.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Muhammet Yıldız’ın üzerine atılı “taksirle bir kişinin ölümüne neden olma” suçunu islediği sabit olduğundan 5 yıl hapisle cezalandırılmasına, sanığın eylemi bilinçli taksir gerçekleştirmesinden dolayı cezanın 7 yıl 6 ay hapse çıkarılmasına, sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki muhtemel etkileri lehine takdir indirimi sebebi sayılarak cezanın 6 yıl 3 hapis cezasına düşürülmesine hükmederek, sanığın tahliye edilmesine karar verdi.

Sanığa verilen cezaya tepki gösteren maktulün babası Cemal Danabaş, oğlunun intihar etmek isteyen Muhammet Yıldız'ı kurtarmak isterken canından olduğunu söyledi. “Şu anda katil sokaklarda dolaşıyor” diyen Danabaş, şöyle konuştu:

– İlk başta ‘kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı ama ardından sonradan nasıl olduysa suç ‘taksirle adam öldürmeye' çevrildi. Olayın tek görgü tanığı olan sanık Muhammet Yıldız her şeyi anlatmasına rağmen mahkeme başkanı şahsı dinlemedi. Olay yerinde şoktayken söylediği şeyleri dikkate aldılar.

– Oğlum onun canını kurtarmak isterken kendisi can verdi. 4 torunum ortada kaldı. Bize göre adalet yerini bulmadı. Adalet yerine gelmedi. Gaziantep'te yıllar önce baklava çalan çocuklar 3 yıl hapis yattılar. Benim oğlumun canı baklavadan ucuz mu? Biz katilin hak ettiği cezayı almasını istiyoruz.